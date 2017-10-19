Futbol: TFF 1. Lig
Futbolda TFF 1. Lig'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak bir maçla başlayacak.
Adana'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Adanaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Altınordu (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
22 Ekim Pazar:
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor (Giresun Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediye)
15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)
18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:23
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Ganalı Boakye’yi yakın takibe aldı
Toplam 3
Yorum
GFB46 FB yönetimi günü kurtarmak adına transfer yapıyor.Takımın ihtiyacı olan mevkilere seçim yapılamıyor bir türl !. Ya tutarsa diyerek alınıyor.
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Türkiye'de iyi futbola izin vermiyorlar
Toplam 21
Yorum
veysel Doğru daha östenburg veya vardar takımları çıkmadı karşımıza.Fazla heveslenme yine şampiyon kartal siz biraz sevinin dedik
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 2
Yorum
han yav he adam oturdu taktiklerini belirledi faks gecti herkese belirtti tabi tabi
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