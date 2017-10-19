Denizlispor'a CAS'tan Inkango kararı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, oluşan mali sıkıntılarla boğuşurken, 2012-2013 sezonunda transfer edilen Fransız golcü Inkango’nun davası sonuçlandı.
Karara itiraz edeceklerini belirten Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Futbolcunun 1 dakika bile oymadığını belirten Üstek, "Camiamız merak etmesin, tüm sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Inkango meselesini de ortadan kaldıracağız. Biz bunlara alıştık. Bizim için bu sezon milat yılı olacak. Amacımız geleceğe hiç bir sorunu taşımamak" ifadelerine yer verdi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:28
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 1
Yorum
Recep Luçesku işine baksın ona mı sorscak yabamcıyla türkle çıkacagını sen bişey yapamadın milli takımda şimdi gsyi karışrma
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 4
Yorum
cimbombom galibiyetinizi goremedik derken?kadikoydeki sanssizlik ttstadinda maalesef gecerli dgl.ayrica kaldi ki bu kadroda fbden cekinen oyuncu yok:)
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 34
Yorum
eleman iclerinde hic sevmedigim mete kalkavan. adam cok soguk .mahkeme duvari gibi.adamda futbolcularla iletisim denen bisey yok
Denizlispor'a CAS'tan Inkango kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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