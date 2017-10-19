Denizlispor'a CAS'tan Inkango kararı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, oluşan mali sıkıntılarla boğuşurken, 2012-2013 sezonunda transfer edilen Fransız golcü Inkango’nun davası sonuçlandı.

Denizlispor Kulübü yönetimi, oluşan mali sıkıntıları çözmeye çalışırken, 2012-2013 sezonunda yeşil-siyahlı takıma transfer olan ve hiç forma giymeyen Fransız golcü Inkango, alacakları için CAS'a açtığı davayı kazandı. Denizlispor aleyhine sonuçlanan davada, yeşil-siyahlı takımın, oyuncunun talep ettiği 80 bin Euro'nun yarısını ödemesine karar verildi.



Karara itiraz edeceklerini belirten Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Futbolcunun 1 dakika bile oymadığını belirten Üstek, "Camiamız merak etmesin, tüm sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Inkango meselesini de ortadan kaldıracağız. Biz bunlara alıştık. Bizim için bu sezon milat yılı olacak. Amacımız geleceğe hiç bir sorunu taşımamak" ifadelerine yer verdi.