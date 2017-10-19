 Antep maçıyla çıkışa geçeceğiz – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Antep maçıyla çıkışa geçeceğiz

    Antep maçıyla çıkışa geçeceğiz
    SAMSUNSPOR beraberliğiyle son 4 maçta sadece 2 puan alabilen TFF 1. Lig'in favorisi Ç.Rize'de başarılı orta saha Robin Yalçın, G.Antep maçında galibiyet sözü verdi. Yalçın, "Geçmişe değil geleceğe bakıyoruz. Deplasmanda G.Antep ile oynayıp kazanmamız gereken çok önemli bir maç var. Yaşadığımız bu düşüş dönemini atlatıp yeniden çıkışa geçeceğiz. Çaykur Rizespor olarak tek bir hedefimiz var o da Süper Lig'e çıkmak" dedi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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