Altınordu'ya yeni sponsor

Özkan, Petrol Ofisi ile Bornova Stadı'nda imzalanan sponsorluk anlaşması töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki çocukların Avrupa'daki akranlarına karşı yetenek olarak artılarının olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Altınordu projesinin sürdürülebilir ve örnek olması yolunda adımlar attıklarını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün Altınordu Futbol Kulübü için bir milattır. Altınordu Futbol Kulübü ilk defa gerçek bir kuruluştan, gerçek bir özel şirketten sponsorluk desteği alma hakkını elde ediyor. Gerçekten önemli bir şey. Sponsorluk, tüm dünyada bütün spor dallarının en önemli gelir kaynağı. Ancak Türkiye'de çok gelişmedi, her şey yavaş yavaş olacak. Ana sloganımıza 'İyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcu.' yapıştığımız sürece diğer kulüpler de arkamızdan gelecek. Sanayi ve ticari markalar da önemli katkılar sağlayacak."

Özkan, Türkiye'de her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu topraklardan kazanan herkesin bu topraklarda yaşayanlara yatırım yapması gerekiyor. Altınordu forması bizim için çok değerli. Her bir ilmeğinde yüz yıla yaklaşan bir emek ve ter var. Böyle değerli bir ürünü, uzun süredir ticari pazarlık malzemesi yapmayı düşünmüyor ve formamızı UEFA ile yapacağımız önemli iş birliklerinde, bir sosyal sorumluluk projesinin ana aktörü olarak kullanmayı planlıyorduk ancak Petrol Ofisi bize inanılmaz bir yaklaşım içerisinde geldi ve açıkçası aklımızı çeldi."

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper de daha önce kendi adlarını taşıyan futbol takımından sonra uzun süre futbola destek vermekten kaçındıklarını söyledi. Kamplaşan taraftar kitlelerinin her tarafa hizmet götüren bir şirkete zarar verebileceğini düşündüklerini kaydeden Şiper, "Biz burada Altınordu'nun felsefesine, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak için varız." dedi.

Konuşmaların ardından Altınordu ile Petrol Ofisi arasındaki anlaşma Özkan ile Şiper tarafından imzalandı.

Altınordu ile Petrol Ofisi arasındaki anlaşma, A takım forma sponsorluğu, 12 Yaş Altı İzmir Cup ile diğer uluslararası küçük yaş futbol turnuvalarının destekçiliğinin yanı sıra geliştirilecek çeşitli projeleri içeriyor. Belirlenecek Petrol Ofisi istasyonlarında Altınordu formalarının da sergilenmesini içeren sözleşme, ilk etapta 3 yıllık olarak imzalandı. Projenin kapsamı, Altınordu'nun Süper Lig'e çıkması durumunda daha da genişletilecek.