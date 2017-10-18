'Takımdan memnun değilim'
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Maç gününe kadar yoğun bir programlarının olduğunu belirten Erginer, "Ayrıca Kupa maçı da var alışacağız. Bu tempoyu kaldıracağız. Deplasmandan bir puanla döndük, maçın belli bölümlerinden memnun değildim. Bunu oyuncularım ile de paylaştık, maçın analizini futbolcularım ile de yaptık. Daha bireysel anlamda, daha özel anlamda, bunu oyuncularımız ile de paylaşacağız. Tabi biz bu maç analizleri ile bir sonraki oynayacağımız maça, daha iyi hazırlanmak için yapıyoruz" dedi. Eksikleri en kısa zamanda azaltmak istediklerini dile getiren Erginer, doğaçlama oyunu bırakmaları gerektiğini ve taktik oyununa ağırlık vermeleri gerektiğini söyledi. Erginer, "Futbol taktik oyunu, hem savunma anlamında hem hücum anlamında, taktik oyunu pozisyon oyunu. Maçta memnun olmadığım bölümlerde, maçın taktik disiplininden ve oyun disiplininden uzaklaştığımız zamanlarda o anlarda memnun değilim ama oyuncuların yapmak istediklerinden, arzusundan memnunum. Dünden bu güne yarın bu işler çok çabuk düzelmez. Aslında bunları çoktan geride bırakmamız gerekirdi. Ligin bu zamanlarında bunlar konuşulmaz" diye konuştu. Cenk'in durumu ile ilgili de konuşan Erginer, "Cenk milli takım arasından bu yana bizimle birlikte çıkıyor. Uzun bir sakatlık dönemi vardı. Takım ile antrenmanlara çıkması bizleri çok sevindiriyor. Fiziksel anlamda eksiklikleri var tam hazır değil. En kısa sürede onu da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"ZOR BİR MAÇ OLACAK, PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"
Önlerinde zor bir maçın olduğunu kaydeden Teknik Direktör Erginer, "Oynadığımız son iki maçtan zor bir maç olacak. Disiplinli bir alan savunması yapan, alan daraltan, birinci bölge, ikinci bölge alan savunması yapan, bir takım ile oynayacağız. Böyle takımlar ile oynamak zordur. Çünkü üretken olmalısınız. Ayrıca da çok hızlı atağa çıkan, kontra atağa çıkan oyuncuları var. Topu kaybedersek çok iyi oynamamız gerekiyor. Pozisyon hatası çok fazla yapmamamız gerekiyor, sıfır hata ile oynamamız lazım. Bu tip takımlar zordur. Zor bir maç bekliyorum. Hiçbir maç kolay değil. Ama bizimde bulunduğumuz konum itibariyle kaybına tahammülümüz yok" şeklinde konuştu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:51
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Çalımbay geldi diye istifa etti!
Toplam 12
Yorum
Ekrem UZUN Bu kadar aymazlık vurdumduymazlık, bu kadar rahatlık içinde olan yönetimin bir parçası olmak istemeyen Emre bey en doğru kararı almıştır.
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Beşiktaş'a UEFA'dan çılgın gelir
Toplam 20
Yorum
sportmen Cenk in değeri en az 50 milyon EURO dur.Avrupa Türkiy de futbolcuyu kelepir sanıyor. Cenk bir avrupa kulübünde olsaydı bedeli en az 100 mil.
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 15
Yorum
cak maç zamanı görelim sizin gomıs' in neler yapabildiğini...
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