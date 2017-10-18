Gaziantepspor'da Bünyamin Süral ile yollar ayrılıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.
Süral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve yaklaşık 1 haftadır da takımın başında yer almadığını hatırlattı.
Bu süre içerisinde karşılıklı olarak birbirlerine süre tanıdıklarını anlatan Süral, "Dün yönetimle bir araya geldim ve şartların oluşmadığın gördük. Gün içerisinde sözleşmemizi feshedeceğiz ve yollarımızı ayıracağız." diye konuştu.
Süral, Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diledi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:37
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Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj!
Toplam 15
Yorum
arsen l. BJK nin Türkiyede derbi maçları kalmamıştır.Derbi maçları Fb GsTrabzon arasında oynanacaktır.
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 8
Yorum
bjk1903 fenerlilerde baskasından kopyalasınlar o zaman beşiktaşın kopyaladığını kopyalamasınlar
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'Oynamazsam çıldırırım'
Toplam 3
Yorum
SHIDOSHI Feneri öyle böyle değil acı çektire çektire yeneceğiz. Düşme hattındaki Y.Malatyayı yendiniz diye mi burunnuz bu kadar büyüdü.
Gaziantepspor'da Bünyamin Süral ile yollar ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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