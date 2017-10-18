Gaziantepspor'da Bünyamin Süral ile yollar ayrılıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi.

Süral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetimle bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve yaklaşık 1 haftadır da takımın başında yer almadığını hatırlattı.

Bu süre içerisinde karşılıklı olarak birbirlerine süre tanıdıklarını anlatan Süral, "Dün yönetimle bir araya geldim ve şartların oluşmadığın gördük. Gün içerisinde sözleşmemizi feshedeceğiz ve yollarımızı ayıracağız." diye konuştu.

Süral, Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diledi.