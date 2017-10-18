Fatih Tekke: “Yetenekli oyuncularımız var”
Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımdaki temel sorunun çok aceleci davranmak olduğunu ifade ederek, yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve takım savunmasını doğru yaptıkları takdirde ligdeki birçok takımı zorlayabileceklerini söyledi.
"SAVUNMAYI DÜZELTTİĞİMİZ ZAMAN HÜCUM FARKINI GÖRECEKSİNİZ"
Hücum anlamında iyi oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Tekke, "Hücumsal olarak diğer takımlara zor durumlar yaşatacak oyuncularımız mevcut. Takım savunmamızda ciddi sorunlar var. Bu sorunları her geçen gün çalışıyoruz. Takım savunmasını düzelttiğimiz anda hücumsal farklıları göreceksiniz. Denizlispor maçındaki 2 puanı kayıp olarak görüyorum. Çünkü bu fırsat önümüze geldi ve istek arzumuz vardı. 2 puan kayıp ama yenilmemekte mutluluk verici" şeklinde konuştu.
"SORUNUMUZUN TEMELİ ÇOK ACELECİ DAVRANIŞIMIZDIR"
Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Akın Çorap Giresunspor maçı hakkında da konuşan Tekke açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Takımımızda değişiklikler olabilir. Oynayacağımız takımın kalitesi çok önemli, bunu biliyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takımla zor bir maç oynayacağız. Bizim de bir duruşumuz olacak. Beni heyecanlandıran taraf şu; takımımda gerçekten iyi ve fark oluşturacak oyuncular var yeter ki bu istek ve arzu biraz daha dengeli olsun. Sorunumuzun temeli çok aceleci davranışımızdır."
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:32
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Çalımbay geldi diye istifa etti!
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Yorum
Ekrem UZUN Bu kadar aymazlık vurdumduymazlık, bu kadar rahatlık içinde olan yönetimin bir parçası olmak istemeyen Emre bey en doğru kararı almıştır.
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Beşiktaş'a UEFA'dan çılgın gelir
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sportmen Cenk in değeri en az 50 milyon EURO dur.Avrupa Türkiy de futbolcuyu kelepir sanıyor. Cenk bir avrupa kulübünde olsaydı bedeli en az 100 mil.
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 15
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cak maç zamanı görelim sizin gomıs' in neler yapabildiğini...
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