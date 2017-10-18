Erzurumspor maçının bilet fiyatları belli oldu
TFF 1.Lig'in 9. haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçının bilet satış programı belli oldu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:45
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 48
Yorum
zz61 herkes başkan herkes t.direktör herkes futbolcu olursa 33 değil 333 sene geçse ne olur?cvp; hüsran.hayal aleminde yaşamaktan sıkılmadınız mı
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 10
Yorum
fbcan Şenol hoca alt yapıdan 1-2 oyuncu da ayarlar seneye sonra otur seyret. beşiktaş şenol hocayla devam ederse futbolcu fabrikası olma yolunda
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 5
Yorum
yuh valla YUH, daha yeni oy bende kullandım tam tersiydi sonuçlar ne yaptınız ayıp ya bu kadarda göz göre göre de olmazki SS alsam iyiymiş. Ayıp Ayıp
Erzurumspor maçının bilet fiyatları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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