Başkandan tam destek

Ligdeki son 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 3 puana hasret kalan Rizespor'da başkan Hasan Kemal Yardımcı takıma güvenini dile getirdi. Yeni hocaları İbrahim Üzülmez'le başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını kaydeden başkan, "Hocamız daha yeni başladı; takımı tanıması, oyun planını oluşturması biraz sabır gerektirebilir. Sezona 4 galibiyetle başladık. Bu tür iniş çıkışlar normaldir" ifadesini kullandı. 3 puanla çıkışa geçeceğiz Sezon sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına yürekten inandığını sözlerine ekleyen Yardımcı, "Daha önce söylediğimiz gibi bu bizim vaadimiz değil, mecburiyetimizdir. Bu kulübü güzel yerlere taşıyacağız. Gaziantep deplasmanından zaferle döneceğimize inancımız tam" dedi.