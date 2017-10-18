Başkandan tam destek
Rizespor Başkanı Yardımcı, son haftalardaki kötü sonuçlara rağmen takıma güveninin tam olduğunu belirtip “Hedeften sapmadık; sezon sonu Süper Lig’e döneceğiz” dedi
Ligdeki son 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 3 puana hasret kalan Rizespor'da başkan Hasan Kemal Yardımcı takıma güvenini dile getirdi. Yeni hocaları İbrahim Üzülmez'le başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını kaydeden başkan, "Hocamız daha yeni başladı; takımı tanıması, oyun planını oluşturması biraz sabır gerektirebilir. Sezona 4 galibiyetle başladık. Bu tür iniş çıkışlar normaldir" ifadesini kullandı. 3 puanla çıkışa geçeceğiz Sezon sonunda Süper Lig'e çıkacaklarına yürekten inandığını sözlerine ekleyen Yardımcı, "Daha önce söylediğimiz gibi bu bizim vaadimiz değil, mecburiyetimizdir. Bu kulübü güzel yerlere taşıyacağız. Gaziantep deplasmanından zaferle döneceğimize inancımız tam" dedi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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