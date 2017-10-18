Balıkesirspor'da yeni kaptan Nizamettin
TFF 1'inci Lig'de Gaziantepspor'un takım içindeki tartışmaların bitmediği Balıkesirspor Baltok'ta kadro dışı kalan Burak Çalık'ın yerine kaptanlık görevine Nizamettin Çalışkan getirildi.
Okan Alkan'ın Teknik Direktör Can Cangök'ün talebiyle kadro dışı kalması kararını protesto eden Burak'ın antrenmana çıkmayıp Gaziantepspor karşısında 18'e alınmayarak kadro dışı bırakıldığı kırmızı-beyazlılarda yönetim, sessizliğini bozdu. Gelişen olaylardan sonra kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan yönetim, takım kaptanlığına Nizamettin'in getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Son iki sezondur takımımızın kaptanlığını üstlenen Burak Çalık, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin aldığı karar doğrultusunda bu görevi Nizamettin Çalışkan'a teslim etmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:36
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josef yav he he
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Gs li Hayırlı olsun galibetiniz. Gs uğraşmak ne terim ve şenol güneşi karşılaştırma neden. İşinize bakın maçınızı oynayın
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ERAY TS Aylık maaşı 150 bin euro. Her kayıptan sonra masallar anlatarak taraftarı uyuttu. Ama yapması gereken istifa etmekti. 1-6 dan sonra bile etm
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