Adana Demirspor'a galibiyet yemeği
TFF 1. Lig’de oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayarak 14 puana ulaşan Adana Demirspor, Eskişehirspor maçı sonrası verilen galibiyet yemeğinde bir araya geldi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
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Zaferin şifreleri
Toplam 35
Yorum
josef yav he he
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 3
Yorum
Gs li Hayırlı olsun galibetiniz. Gs uğraşmak ne terim ve şenol güneşi karşılaştırma neden. İşinize bakın maçınızı oynayın
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Aylık maaşı 150 bin euro. Her kayıptan sonra masallar anlatarak taraftarı uyuttu. Ama yapması gereken istifa etmekti. 1-6 dan sonra bile etm
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