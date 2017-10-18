 Adana Demirspor'a galibiyet yemeği – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    'a galibiyet yemeği

    Adana Demirspor'a galibiyet yemeği

    TFF 1. Lig’de oynadığı son 3 maçta 7 puan toplayarak 14 puana ulaşan , Eskişehirspor maçı sonrası verilen galibiyet yemeğinde bir araya geldi.

    'un bu sene başarılı bir grafik çizdiğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Eskişehirspor maçındaki galibiyetten dolayı mavi lacivertli futbolcuları ve teknik ekibi kutluyorum" dedi. Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde 8 maçta 14 puan topladıklarını kaydederek, "İnanıyorum ki Denizlispor maçında da takımımız 3 puanı alarak yoluna emin adımlarla devam edecektir. Adana Demirspor camiasını yalnız bırakmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye de bugün aramızda olduğu için teşekkür ederim" diye konuştu. Adana Demirspor kaptanı Yiğitcan Erdoğan ise "Son 3 haftada 7 puan topladık. Burada önemli olan, hep beraber bir aile ortamı yaratıp, güzel anlar yaşamak" şeklinde konuştu. Galibiyet yemeğine, Adana Demirspor Kulübü yönetim kurulu, Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet katıldı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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