Adana Demirspor Teknik Direktörü Bulak:

Bulak, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 3-1 kazandıkları Eskişehirspor maçındaki sonucun, taraftar ilgisi ve takımın kazanma arzusunun kendilerini sevindirdiğini aktararak, müsabakada iyi izlenimler edindiklerini belirtti.

Ligde bu hafta Denizlispor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bulak, şunları kaydetti:

"Denizlispor, son hafta rakibi Grandmedical Manisaspor ile deplasmanda berabere kaldı. Genç, koşan bir ekip. Ligin altında olmaları onların çok dirençsiz, yetersiz bir takım oldukları anlamını taşımıyor. Koşabilen, mücade edebilen bir ekip. Bizi zorlu maç bekliyor, bunu biliyoruz. Onun için bu hafta bunun hazırlığını yapıyoruz. İnşallah oradan da iyi bir netice alıp dönmeye çalışacağız."

Takımın savunma özelliğini geliştirdiklerini, bundan sonra da hücumsal anlamda gelişeceklerini vurgulayan Bulak, şunları aktardı:

"Takım geliştikçe savunması oturuyor, hücum anlayışı gelişiyor. Şimdi biz takımın nasıl topu elde tutacağı üzerine daha çok çalışma yapacağız. Yani skor 1-0, 2-0 iken top bizde nasıl fazla kalır. Nasıl rakibi çok koşturur, yorarız, tekrar skor üretiriz, şimdi bunun çalışmalarına başlayacağız. Biz her geçen hafta, her geçen 15 günde farklı çalışmalar içerisinde oluyoruz."