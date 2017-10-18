''100 milyona yakın borcumuz var"
Gaziantepspor Kulüp Başkanı Huzeyfe Durmaz ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret ederek, takımın son durumu hakkında bilgi verdi. Durmaz, "100 milyona yakın borcumuz var" dedi.
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ziyaretlerinden dolayı Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Gaziantepspor zor günlerden geçiyor. 1969 yılında kurulan, 27 yıl aradan sonra ilk defa küme düşen, yanlış yönetilen 12 yıl boyunca Kızıl kardeşlerin takımı şehirle barıştırmaması Gaziantepspor'u bir çıkmazın içine sürüklemiştir. Ben buradan başkan ve yönetim kurulu üyelerine gönülden başarılar diliyorum. Onlar bir enkaz devir aldılar, bu cesaretlerinden dolayı onları kutluyorum. Umarım Gaziantepspor eski günlerine yeniden döner. Gaziantepspor'u sevenleri de takımlarına destek olmaya davet ediyorum" dedi. Biz ateşten gömleği giyerek bu yola başvurduklarını ifade eden Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, "Gaziantepspor zor günler geçiriyor. Biz bu ateşten gömleği giydik. Elimizi taşın altına koyduk. Elimizden geleni yapacağız. Giden futbolcuları geri getirmeye çalışıyoruz. Buraya geldiğimizde takımın elektriği, doğalgazı, suyu kesilmişti, yemek bile pişmiyordu. Ama bunların hepsini ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız yaptık. Burası çok büyük bir kulüptür. Bunu ben ve arkadaşlarımız düzeltemeyiz. Bu görev bütün şehrin insanına düşüyor. Ama biz bu kulübü eski günlerine geri getirmek için elimizden geleni Gaziantep halkı ile beraber yapacağız. Bütün Gaziantep halkını Rizespor maçına davet ediyorum" şeklinde konuştu.
"100 MİLYONA YAKIN BORCUMUZ VAR"
Gaziantepspor'un 100 milyon TL'ye yakın borcu olduğunun altını Çizen Durmaz, "Bizim 100 milyona yakın borcumuz var. Gaziantep'in 2,5 milyon nüfusu var. Yakında bir kampanyamız olacak. Herkes 50-100 TL destek verirse bu borcun çoğu silinir. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bütün Gazianteplilerin takımına sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER YASAĞININ DEVRE ARASINDA KALKMASINI UMUYORUZ"
Transfer yasağının kalkması için çalıştıklarını vurgulayan Durmaz, "Transfer yasağının kaldırılması için çalışıyoruz. Kulüp avukatı işi bırakmış bizim haberimiz yoktu. Ona FIFA'da 21 dosya gelmiş ancak bıraktığı için takip etmemiş. Ben kendisini arayarak tekrar anlaştık. Oda parasını alamamış. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğimizin çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.
"100 MİLYONA YAKIN BORCUMUZ VAR"
Gaziantepspor'un 100 milyon TL'ye yakın borcu olduğunun altını Çizen Durmaz, "Bizim 100 milyona yakın borcumuz var. Gaziantep'in 2,5 milyon nüfusu var. Yakında bir kampanyamız olacak. Herkes 50-100 TL destek verirse bu borcun çoğu silinir. Biz de bunun için çalışıyoruz. Bütün Gazianteplilerin takımına sahip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"TRANSFER YASAĞININ DEVRE ARASINDA KALKMASINI UMUYORUZ"
Transfer yasağının kalkması için çalıştıklarını vurgulayan Durmaz, "Transfer yasağının kaldırılması için çalışıyoruz. Kulüp avukatı işi bırakmış bizim haberimiz yoktu. Ona FIFA'da 21 dosya gelmiş ancak bıraktığı için takip etmemiş. Ben kendisini arayarak tekrar anlaştık. Oda parasını alamamış. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğimizin çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:13
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wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
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mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
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