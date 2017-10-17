Cihan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bunun sebebi oyuncularımızda aşırı bir stresin olması. Oyuncuların birbirinden uzak oynamaları pas hatalarına sebebiyet verdi. İkinci yarı bunu çözdük. İkinci devre bizim için performans yönünde istediğimiz gibiydi. İkinci yarıda oyuna giren oyuncuların da buna çok katkısı oldu. Aslında oyunu çevirebilirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik."



DENİZLİSPOR CEPHESİ

Denizlispor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, maçın gergin geçmesinin normal olduğunu dile getirdi. Her iki takımın da 3 puanı almayı çok istediğini vurgulayan Erginer, şunları kaydetti: "İlk yarıda topa daha fazla hakimiyetimiz vardı. İyi futbol oynadık, iyi hücumlar yaptık. Rakibin bildiğimiz zaaflarını, eksiklerini değerlendirdik ve skoru bulduk. İkinci yarıda zaman zaman oyun disiplininden koptuk. Takım kazanmak istiyor ama taktik disipline riayet etmek lazım. Çok sevinemedik belki ama bu skor çok da üzmedi."