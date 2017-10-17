TFF 1.Lig de "VAR"ım dedi
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Bozbağ, Süper Lig'de denenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin başarıya ulaşacağına inandığını, en kısa zamanda TFF 1. Lig'de de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Bozbağ, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de denenecek VAR sisteminin, doğru uygulandığı takdirde Türk futboluna ciddi katkıları olacağına inandığını belirtti. TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla önümüzdeki süreçte yapacağı toplantıda konuyu gündeme getireceğini ifade eden Bozbağ, "Hakemler de insan. Hata yapabiliyorlar. İstemeden de olsa ortaya çıkan hatalar zaman zaman kulüplerin canını yakıyor. Mağduriyetlerin önüne ancak VAR ile geçilir." dedi. Bozbağ, basketbolda video hakem uygulamasının uzun zamandır devam ettirildiğini, futbolda ise geç kalındığını kaydederek, "Basketbolda sistem sayesinde hakemler doğru kararlar alabiliyor. Uygulamanın futbolda olmasını isteyen kesimdenim. Hatalı kararların önüne geçilerek takımlar mağduriyet yaşamayacak. Süper Lig'de denenecek video hakem uygulamasının başarıya ulaşacağına inanıyorum. En kısa zamanda TFF 1. Lig'de de hayata geçirilmeli." diye konuştu.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:42
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 5
Yorum
xxX hatta dava başlamadan nakil işlemlerinin gerçekleşmesi, davanın seyri açısından önem arz eder diyoruz.
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 5
Yorum
xxX Şayet saldırganların gereken cezayı alması durumunda çocuğun güvenlik tehlikesi olabilir diyoruz.
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Trabzonspor, Terim'den haber bekliyor
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Yorum
Kasım Olgun Haydar Rıza süper olursa Ş,Güneş gönderin BJK aldır,TS Rıza Yardımcı Hocalık yapamaz onda çok üstün Hocalar var,Yabancı hoca ile görüşüyoruz
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