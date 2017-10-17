TFF 1.Lig de "VAR"ım dedi

Bozbağ, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de denenecek VAR sisteminin, doğru uygulandığı takdirde Türk futboluna ciddi katkıları olacağına inandığını belirtti. TFF 1. Lig kulüplerinin başkanlarıyla önümüzdeki süreçte yapacağı toplantıda konuyu gündeme getireceğini ifade eden Bozbağ, "Hakemler de insan. Hata yapabiliyorlar. İstemeden de olsa ortaya çıkan hatalar zaman zaman kulüplerin canını yakıyor. Mağduriyetlerin önüne ancak VAR ile geçilir." dedi. Bozbağ, basketbolda video hakem uygulamasının uzun zamandır devam ettirildiğini, futbolda ise geç kalındığını kaydederek, "Basketbolda sistem sayesinde hakemler doğru kararlar alabiliyor. Uygulamanın futbolda olmasını isteyen kesimdenim. Hatalı kararların önüne geçilerek takımlar mağduriyet yaşamayacak. Süper Lig'de denenecek video hakem uygulamasının başarıya ulaşacağına inanıyorum. En kısa zamanda TFF 1. Lig'de de hayata geçirilmeli." diye konuştu.