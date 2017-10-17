 TFF 1. Lig'de haftanın görünümü... – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'de haftanın görünümü...

    TFF 1. Lig'de haftanın görünümü...

    'de 8. hafta tek maçla tamamlandı. , 17 puanla liderliğe yükseldi.

    Haftanın son maçında Grandmedical , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. 'de haftanın maçlarında alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. hafta programı şöyle:

    SONUÇLAR
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 1-0

    -Elazığspor: 2-1

    Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: 2-0

    Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: 1-1

    MKE Ankaragücü-Boluspor: 2-0

    Çaykur Rizespor-Samsunspor: 1-1

    Altınordu-Adanaspor: 1-1

    Adana Demirspor-Eskişehirspor: 3-1

    Grandmedical Manisaspor-Denizlispor: 1-1

    PUAN DURUMU

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. ÜMRANİYESPOR 8 5 2 1 14 7 7 17
    2. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 8 4 4 0 12 5 7 16
    3. ALTINORDU 8 4 2 2 17 10 7 14
    4. MKE ANKARAGÜCÜ 8 4 2 2 11 7 4 14
    5. ÇAYKUR RİZESPOR 8 4 2 2 17 14 3 14
    6. ELAZIĞSPOR 8 4 2 2 13 10 3 14
    7. ADANA DEMİRSPOR 8 4 2 2 14 12 2 14
    8. ADANASPOR 8 4 1 3 9 11 -2 13
    9. BALIKESİRSPOR BALTOK 8 3 3 2 15 13 2 12
    10. İSTANBULSPOR 8 3 2 3 8 8 0 11
    11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 2 3 3 7 10 -3 9
    12. SAMSUNSPOR 8 2 3 3 6 9 -3 9
    13. BOLUSPOR 8 2 2 4 9 10 -1 8
    14. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 8 1 4 3 7 6 1 7
    15. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 8 2 1 5 11 14 -3 7
    16. ESKİŞEHİRSPOR 8 1 4 3 13 17 -4 7
    17. DENİZLİSPOR 8 1 2 5 8 15 -7 5
    18. GAZİANTEPSPOR 8 1 1 6 4 17 -13 4


    9. HAFTA PROGRAMI
    20 Ekim Cuma:

    18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü

    21 Ekim Cumartesi:

    13.00 İstanbulspor-Altınordu

    13.00 Denizlispor-Adana Demirspor

    19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor

    22 Ekim Pazar:

    13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep

    13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor

    15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

    15.30 Elazığspor-Samsunspor

    18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:40
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