Tekke: 1 puan iyi

MANİSASPOR ile ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Tekke, maça tam hazırlanamadıklarını belirterek, "Bu şartlarda alınan 1 puan iyidir. Bir nevi derbi maçta rakibimizle aradaki farkı koruduk. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız" dedi.