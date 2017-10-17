Özkul: "En kısa sürede toparlanacağız"
TFF 1. Lig'de mücadele eden ve son 3 maçta aldığı beraberliklerle zirvedeki yerini Ümraniyespor'a kaptıran Akın Çorap Giresunspor'da Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, ligdeki durumlarını değerlendirerek ”En kısa sürede toparlanacağız” dedi.
Ligin geride kalan 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Giresunspor, bu 4 beraberliği 3'ünü son 3 maçta aldı. Şimdiye kadar kalesinde 5 gol gören yeşil-beyazlı ekip, rakip kaleye ise 12 gol attı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:48
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Derbiyi kim yönetsin?
Toplam 39
Yorum
hepsi fb ye hizmet eder hiçbiri GS kazansın istemez bu hakemlerin bugüne kadar yönettikleri maçlar bunun kanıtıdır
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Kaleye Volkan geçsin!
Toplam 6
Yorum
formsuz formda olan oynar , volkan çok formsuz
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 4
Yorum
hem kel hem fodul hem başarısız ol hem de çalışmadığın parayı iste . ne güzel
Özkul: "En kısa sürede toparlanacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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