 Özkul: "En kısa sürede toparlanacağız" – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Özkul: "En kısa sürede toparlanacağız"

    Özkul: "En kısa sürede toparlanacağız"

    TFF 1. Lig'de mücadele eden ve son 3 maçta aldığı beraberliklerle zirvedeki yerini Ümraniyespor'a kaptıran Akın Çorap 'da Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, ligdeki durumlarını değerlendirerek ”En kısa sürede toparlanacağız” dedi.

    Son yılların en kötü oyununu Gazişehir Gaziantep FK deplasmanında sergilediklerini kaydeden Özkul, "Bunun savunulacak, anlatılacak bir tarafı yok ancak böyle gitmeyecek toparlanacağız. Sahamızda Manisaspor ile oynayacağımız karşılaşmada hem iyi bir oyun ortaya koyup, hem de üç puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Taraftarımızdan isteğimiz bu zorlu mücadelede takımımızı yalnız bırakmamaları. Sonuçta 15 günde bir taraftarımızın karşısına çıkıyoruz. İki saatliğine Atatürk Stadı'na gelsinler ve takımımıza destek olsunlar. Tabi liderlik koltuğunu kısa sürede geri almak istiyoruz ancak önemli olan da şu, son hafta maçı bittiğinde de orada olabilmek" şeklinde konuştu.
    Ligin geride kalan 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden , bu 4 beraberliği 3'ünü son 3 maçta aldı. Şimdiye kadar kalesinde 5 gol gören yeşil-beyazlı ekip, rakip kaleye ise 12 gol attı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:48
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