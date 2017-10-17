Gülaç: “Maçlarımızda hata istemiyoruz”
Kendilerinin de rakiplerinin de haklarının yenmesini istemeyen Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını kaydetti.
Samsunspor maçı biletlerinin satışa çıktığını aktaran Gülaç, "Bilet fiyatlarımızda değişiklik yok. VIP Tribün 50, kapalı tribün 20, maraton tribün 10, kale arkası 5 ve misafir tribün 5 TL. Kart ve biletleme işlemleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak" diye konuştu.
13 Ekim tarihi itibariyle elektriklerin yeniden açıldığını hatırlatan Gülaç, "AKSA Halkla İlişkiler Müdürü Selim Çetin'e teşekkür ediyorum. O da elinden gelen duyarlılığı gösterdi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan ödemeye gayret göstereceğiz. Bir bölümü peşin, diğeri ise taksitlendirildi. En zor günleri atlattık. Bugüne geldik, bundan sonra da devam ederiz inşallah" şeklinde konuştu.
Elazığspor'a transfer sürecine değinerek konuşmasına başlayan stoper Erman Bulucu, "Farklı bir takıma transfer olduğunuzda aklınızda her zaman soru işaretleri vardır. Takımda geçmiş senelerden kalan arkadaşlar gerçekten bize hiç yabancılık yaşatmadı. Benim 8-9. takımım. Çabuk atlattım uyum dönemini. Saha içinde de 5-6 tane geçen seneden kalan arkadaş olunca işler daha iyi oluyor. Oturmuş bir düzen oluyor ve siz de adapte oluyorsunuz hemen. Şimdiye kadar çok fazla sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra daha iyi olacak" şeklinde konuştu. Zor bir fikstürden çıktıklarını belirten Erman, "Giresun'dan aldığımız 1 puan çok değerliydi. İçeride Rize'yi yenmemiz önemliydi. Öz eleştiri yapmamız lazım. Maçın sonlarını daha iyi oynamamız gerekiyor. Maçı rakip sahada bitirmeliyiz. Son dakika yenilen golün telafisi de olmuyor. Rakibe çok fazla şut imkanı veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Samsunspor'un kaliteli futbolculara sahip olduğunu aktaran genç oyuncu, "Samsunspor'da Ayite ve Chibuike var . Onlara iyi çalışmamız gerekiyor. Maç pazara alındı, vaktimiz var. Taraftarımızla puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Bu maça ekstra hazırlanmamız gerekiyor. Önümüzde 3 hafta var ve daha sonra yine milli takım arası gelecek. Hocalar gereken taktikleri belirlemişlerdir, bir hafta boyunca çalışacağız" açıklamasını yaptı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:26
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 11
Yorum
fbli adam zorlamı kontrat imzalattı size vereceksiniz tazminatını
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Stoper almak şart
Toplam 7
Yorum
maksut yilmaz Sadece stoper alirsaniz gelecek yillarda heba olur. Takimin her yerinde ariza var. Sag bek sol bekde lazim... ama siz transfer yapmayin siz
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Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 5
Yorum
eleman adamlari mahkeme serbest birakmis, sen stadina almasan nolur ki? otobüste ucan tekme atan serbest kaliyosa, 2 tokat nedirki? hicbirsey.
Gülaç: “Maçlarımızda hata istemiyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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