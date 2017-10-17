‘Geçen yıldan çok ders aldık’

Lider Ümraniyespor'da kaleci Burak Öğür, TFF 1. Lig'de geçen sezondan dersler çıkardıklarını ve bu sezona daha iyi hazırlandıklarını söyledi. Burak, "Takım olarak mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızın meyvesini sahada aldığımızı düşünüyorum. Umarım bu güzel gidişatımızı devam ettiririz" diye konuştu. Ümraniye, ligin geçen sezon 8. sırada bitirmişti.