 ‘Geçen yıldan çok ders aldık’ – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    ‘Geçen yıldan çok ders aldık’

    ‘Geçen yıldan çok ders aldık’
    Lider Ümraniyespor'da kaleci Burak Öğür, TFF 1. Lig'de geçen sezondan dersler çıkardıklarını ve bu sezona daha iyi hazırlandıklarını söyledi. Burak, "Takım olarak mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızın meyvesini sahada aldığımızı düşünüyorum. Umarım bu güzel gidişatımızı devam ettiririz" diye konuştu. Ümraniye, ligin geçen sezon 8. sırada bitirmişti.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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