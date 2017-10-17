 Denizlispor Kulübünden açıklama – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Denizlispor Kulübünden açıklama

    Denizlispor Kulübünden açıklama

    TFF 1. Lig'de Grandmedical 'la 1-1 berabere kalan Denizlispor'da maçta çıkan olayların iki kulübün yönetimlerine mal edilmemesi gerektiği bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Grandmedical 'la oynanan karşılaşmada protokol tribünde çıkan olayların yönetimi ve camiayı derinden üzdüğü belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Çıkan olayları fırsata çevirerek bizleri hedef gösterip camiamızı karalamaya çalışanları öncelikle etik kurallar çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Taraftarlar yüzünden çıkan olayları yönetimlere mal etmemeli, bu olayları karşılıklı kin ve nefrete dönüştürmemeliyiz. Manisa ve Denizli şehirleri Ege'nin iki güzide şehri olarak dost kalmaya devam edecektir. Bu olayların ilerleyen süreçlerde tekrarlanmamasını temenni eder, bu üzücü olayların son bulmasını dileriz."

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:50
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