Denizlispor Kulübünden açıklama
TFF 1. Lig'de Grandmedical Manisaspor'la 1-1 berabere kalan Denizlispor'da maçta çıkan olayların iki kulübün yönetimlerine mal edilmemesi gerektiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Grandmedical Manisaspor'la oynanan karşılaşmada protokol tribünde çıkan olayların yönetimi ve camiayı derinden üzdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çıkan olayları fırsata çevirerek bizleri hedef gösterip camiamızı karalamaya çalışanları öncelikle etik kurallar çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Taraftarlar yüzünden çıkan olayları yönetimlere mal etmemeli, bu olayları karşılıklı kin ve nefrete dönüştürmemeliyiz. Manisa ve Denizli şehirleri Ege'nin iki güzide şehri olarak dost kalmaya devam edecektir. Bu olayların ilerleyen süreçlerde tekrarlanmamasını temenni eder, bu üzücü olayların son bulmasını dileriz."
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:50
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 20
Yorum
sercan korkmaz o zaman işler değişir.
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 20
Yorum
sercan korkmaz Derbi maçın havası çok farklı olur.Diğer maçlara benzemez, derbi maçları. Üstelik GS VE FB gibi iki ezeli rakip maç yapıyosa
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Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Toplam 70
Yorum
ÇEPNİOĞLU Trabzonsporlu biri olması lazım PARAsporlu değil!
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