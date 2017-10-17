 Çetiner Erdoğan vefat etti – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Çetiner Erdoğan vefat etti

    Çetiner Erdoğan vefat etti

    A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan, hayatını kaybetti.

    Türkiye Futbol Federasyonunun () internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Merhum Çetiner Erdoğan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı. TFF, 67 yaşında vefat eden Çetiner Erdoğan'ın anısına, 20-23 Ekim tarihlerinde profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:39
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