Çetiner Erdoğan vefat etti
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan, hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Merhum Çetiner Erdoğan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve Boluspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı. TFF, 67 yaşında vefat eden Çetiner Erdoğan'ın anısına, 20-23 Ekim tarihlerinde profesyonel liglerde oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:39
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
KaradenizSamsun Yönetimin isabetli karar resmen ilk 3 golde bariz hatası var derhal kovulmalı adam 36 yaşına gelmiş çok agır Alanya mac yaktı derhal kovun
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İlk aday Terim
Toplam 34
Yorum
tsts61 Fatih terim akıllı bir adamdır .Şu takıma gelmez.
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Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Toplam 13
Yorum
TS cok yerınde bır karar hemde sacma sapan hatalar yapmaya basladı bıraz kendıne cekı duzen verır belkkı
Çetiner Erdoğan vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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