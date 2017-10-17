BB Erzurumspor, Eskişehirspor mesaisine başladı
TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta İstanbulspor’u evinde 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 22 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Osman Özköylü ve yardımcı antrenörler nezaretinde Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezi'nde TFF 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, kısa süreli kondisyon çalışmasının ardından düz koşu yaparak antrenmanı sonlandırdı. B.B.Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, İstanbulspor'dan alınan üç puanla büyük moral bulduklarını belirterek, "Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladık. Yüksek moral ve motive ile çıkacağımız bu maçtan üç puanla dönerek başarılı çıkışımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
BB Erzurumspor, Eskişehirspor mesaisine başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.