 BB Erzurumspor, Eskişehirspor mesaisine başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    , mesaisine başladı

    BB Erzurumspor, Eskişehirspor mesaisine başladı

    ’de geçtiğimiz hafta İstanbulspor’u evinde 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 22 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

    Teknik Direktör Osman Özköylü ve yardımcı antrenörler nezaretinde Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezi'nde 'in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor, kısa süreli kondisyon çalışmasının ardından düz koşu yaparak antrenmanı sonlandırdı. B.B.Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, İstanbulspor'dan alınan üç puanla büyük moral bulduklarını belirterek, "Eskişehirspor maçının hazırlıklarına başladık. Yüksek moral ve motive ile çıkacağımız bu maçtan üç puanla dönerek başarılı çıkışımızı sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
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