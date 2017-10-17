 Balıkesirspor sevgisi trafoda – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    sevgisi trafoda

    Balıkesirspor sevgisi trafoda

    Altıeylül Belediyesi'nin ilçede bulunan trafoları güzelleştirme çalışmaları kapsamında İsmail Akçay Parkı’nda bulunan bir trafoya sevgisi yansıtıldı.

    Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin farklı bölgelerinde bulunan trafolar yeni görünümüne kavuşuyor. Trafoların bazıları Altıeylül isimli çiçeklerle, bazıları Atatürk resimleriyle ve bazıları ise 15 Temmuz kahramanları ile süslenirken ilçeye güzel bir görünüm kazandırılıyor. Plevne Mahallesindeki İsmail Akçay Parkı'nda bulunan bir trafo ise Kırmızı-Beyaz renklerle boyandı. Trafo etrafına logosu koyulurken, 'Bizim Sevdamız' ve 'Balıkesirspor' yazıları da eklendi. Taraftarlar, Altıeylül Belediyesi'ne ve Başkan Zekai Kafaoğlu'na teşekkür ettiler. Başkan Kafaoğlu, "Her zaman Balıkesirspor'umuzun yanındayız. Trafolarımızı güzelleştirirken, Balıkesirspor sevgisini de bir trafomuza yansıttık. Çok güzel bir çalışma oldu. Taraftarlarımız da bizlere teşekkür ettiler. Kırmızı-Beyazlı renklere olan aşkımız, sevgimiz trafolarda da yaşayacak" dedi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:22
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