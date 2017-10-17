 Altınordu'dan İspanya açılımı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    'dan açılımı

    Altınordu'dan İspanya açılımı

    Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villarreal’in üst düzey yetkilileriyle ’da bir araya gelip sportif iş birliği konusunda el sıkışan , Real Madrid’in yaşayan efsanesi Roberto Carlos ve Villarreal’deki genç yıldızı Enes Ünal ile de önemli toplantılar gerçekleştirdi.

    Türkiye'nin en önemli altyapı hamlesini gerçekleştirip Avrupa çapında bir organizasyon kuran , geçtiğimiz hafta 'nın önemli kulüpleriyle masaya oturup karşılıklı iş birliği projelerini konuştu. Marka Geliştirme Yöneticisi Özgür Özgürengin, Sportif Etkinlikler Yöneticisi Umut Köse ve Altınordu Futbol Meslek Okulu Genel Kaptanı Halit Eroğlu'dan oluşan ekip, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Vilarreal'de Enes Ünal ile görüşürken, şu anda Real Madrid alt yapısında mentor olarak görev yapan, kulübün Dünya İmaj Temsilcisi Roberto Carlos ile de buluştu. İspanyol kulüplerinin genç takımlar yapılanmasını, tesislerini ve kullandıkları teknolojiyi yerinde inceleyen ekip, uluslararası açılımları nasıl gerçekleştirdiği konusunda da önemli kazanımlar elde etti. Diğer yandan da filmler ve kitaplarla çok özel bir Altınordu sunumu yaptı.

    Altınordu'nun ilk durağı 'kardeş kulüp' Athletic Bilbao oldu. Sportif Direktör Jose Maria Amorrortu ile Nisan 2018'de düzenlenecek U12 İzmir Cup ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Amorrortu, U12 İzmir Cup için onay verirken, Altınordu'nun İspanya'da düzenlenecek elit turnuvalara katılımı konusunda da referans olacağını bildirdi. Kadrosunda yabancı oyuncuya yer vermeyen Bask ekibinin tüm tesislerini inceleyen Altınordu ekibi, bu başarılı organizasyonun tüm inceliklerini yerinde gördü. Ekip, Bilbao'dan sonra bir dönem Nihat Kahveci'nin forma giydiği Real Sociedad'ı inceleme fırsatı buldu. Burada Altyapı Direktörü Luki Iriarte ile bir araya gelen Altınordu kafilesi, İspanyol kulübünün genç takımlar yapılanmasını incelerken, kamp ve karşılıklı maç konularında anlaşma sağladı. San Sebastian'dan Castellon'a geçen Altınordu, burada Enes Ünal'ın kulübü Vilarreal'i inceledi. Enes Ünal ile de buluşan Altınordu ekibi, genç oyuncuya kulüp hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

    Altınordu, son gün ise çok önemli iki görüşme daha gerçekleştirdi. Önce, dünyanın önemli kulüplerinden Athletico Madrid ile bir araya gelen yetkililer, burada Akademi Direktörü Umberto Diaz Barachina ve Uluslararası Turnuvalar Sorumlusu Alejandro Longa ile uzun süreli bir toplantı yaptı. Avrupa futbolunun en iyi genç takımlar yapılanmasına sahip olan İspanyol Kulübü'nün yetkilileri, Altınordu'ya tüm detaylarıyla bir sunum yapıp Çin'deki açılımını dahi anlatırken, kırmızı-lacivertli kulübün yapılanmasıyla ilgili de bilgiler alıp, bir çok konuda sportif iş birliği konusuna yeşil ışık yaktı. Altınordu ekibi daha sonra A Takım antrenmanı izledi. Altınordu, İspanya açılımının son durağında ise yaşayan efsane Roberto Carlos ile bir araya geldi. Real Madrid alt yapısında mentör olarak görev yapıp kulübün Dünya İmaj Elçisi olarak çalışan Carlos ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren kırmızı-lacivertliler, kendisine çok detaylı bir sunum yapma fırsatı elde etti. Birlikte Santiago Bernabau Stadı'na giden grup, burada uluslararası iş birlikleri konusunda destek sözü aldı.

    Sportif Etkinlikler Yöneticisi Umut Köse, İspanya'da Avrupa futbolunun zirvesindeki kulüplere yapılan ziyaretlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Altınordu, Avrupa çapında bir organizasyon. U12 İzmir Cup ile başlayan süreçte Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferleri ile tüm dikkatler üzerimize çevrildi. Çok iyi bir zamanlama ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yapılanmamız hakkında çok daha detaylı bilgiler aktarmamızı sağladı. Diğer yandan İspanya'da her kulübün kendine özgü alt yapı organizasyonlarını da yerinde inceledik" dedi.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:57
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