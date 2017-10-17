Altınordu'dan İspanya açılımı

Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villarreal’in üst düzey yetkilileriyle İspanya’da bir araya gelip sportif iş birliği konusunda el sıkışan Altınordu, Real Madrid’in yaşayan efsanesi Roberto Carlos ve Villarreal’deki genç yıldızı Enes Ünal ile de önemli toplantılar gerçekleştirdi.
Altınordu'nun ilk durağı 'kardeş kulüp' Athletic Bilbao oldu. Sportif Direktör Jose Maria Amorrortu ile Nisan 2018'de düzenlenecek U12 İzmir Cup ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Amorrortu, U12 İzmir Cup için onay verirken, Altınordu'nun İspanya'da düzenlenecek elit turnuvalara katılımı konusunda da referans olacağını bildirdi. Kadrosunda yabancı oyuncuya yer vermeyen Bask ekibinin tüm tesislerini inceleyen Altınordu ekibi, bu başarılı organizasyonun tüm inceliklerini yerinde gördü. Ekip, Bilbao'dan sonra bir dönem Nihat Kahveci'nin forma giydiği Real Sociedad'ı inceleme fırsatı buldu. Burada Altyapı Direktörü Luki Iriarte ile bir araya gelen Altınordu kafilesi, İspanyol kulübünün genç takımlar yapılanmasını incelerken, kamp ve karşılıklı maç konularında anlaşma sağladı. San Sebastian'dan Castellon'a geçen Altınordu, burada Enes Ünal'ın kulübü Vilarreal'i inceledi. Enes Ünal ile de buluşan Altınordu ekibi, genç oyuncuya kulüp hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.
Altınordu, son gün ise çok önemli iki görüşme daha gerçekleştirdi. Önce, dünyanın önemli kulüplerinden Athletico Madrid ile bir araya gelen yetkililer, burada Akademi Direktörü Umberto Diaz Barachina ve Uluslararası Turnuvalar Sorumlusu Alejandro Longa ile uzun süreli bir toplantı yaptı. Avrupa futbolunun en iyi genç takımlar yapılanmasına sahip olan İspanyol Kulübü'nün yetkilileri, Altınordu'ya tüm detaylarıyla bir sunum yapıp Çin'deki açılımını dahi anlatırken, kırmızı-lacivertli kulübün yapılanmasıyla ilgili de bilgiler alıp, bir çok konuda sportif iş birliği konusuna yeşil ışık yaktı. Altınordu ekibi daha sonra A Takım antrenmanı izledi. Altınordu, İspanya açılımının son durağında ise yaşayan efsane Roberto Carlos ile bir araya geldi. Real Madrid alt yapısında mentör olarak görev yapıp kulübün Dünya İmaj Elçisi olarak çalışan Carlos ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren kırmızı-lacivertliler, kendisine çok detaylı bir sunum yapma fırsatı elde etti. Birlikte Santiago Bernabau Stadı'na giden grup, burada uluslararası iş birlikleri konusunda destek sözü aldı.
Sportif Etkinlikler Yöneticisi Umut Köse, İspanya'da Avrupa futbolunun zirvesindeki kulüplere yapılan ziyaretlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Altınordu, Avrupa çapında bir organizasyon. U12 İzmir Cup ile başlayan süreçte Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a, Cengiz Ünder'in Roma'ya transferleri ile tüm dikkatler üzerimize çevrildi. Çok iyi bir zamanlama ile gerçekleştirdiğimiz ziyaretler yapılanmamız hakkında çok daha detaylı bilgiler aktarmamızı sağladı. Diğer yandan İspanya'da her kulübün kendine özgü alt yapı organizasyonlarını da yerinde inceledik" dedi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:57
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 19
Yorum
Murat Latovlevici yerine Linens olursa süper olur. müthiş 11.
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1461 bile 6 gol yemez
Toplam 7
Yorum
kartal hoca maçlara çıkacak 11 belirlerken ona müdahale edenler var galiba çünkü başka türlü olmaz şu anda ligde en iyi kadro var
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 82
Yorum
Bu mac berabere 2-2
Altınordu'dan İspanya açılımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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