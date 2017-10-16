 Sarpong'un 3. kez babalık sevinci – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Sarpong'un 3. kez babalık sevinci

    Sarpong'un 3. kez babalık sevinci

    ’un Hollandalı kanat oyuncusu 3. kez baba oldu

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'un 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jeffrey Nana Darko Sarpong 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Futbolcunun eşi Stacey Nuelle Fabienne Monsels bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Jeffrey Nana Darko Sarpong ve Stacey Nuelle Fabienne Monsels çifti, Elazığ Medical Park Hastanesi'nde 3 kilo 058 gram ağırlığında dünyaya gelen çocuklarına Jaymin Jair ismini verdi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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