Sarpong'un 3. kez babalık sevinci
Elazığspor’un Hollandalı kanat oyuncusu Jeffrey Sarpong 3. kez baba oldu
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:41
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Derbiyi kim yönetsin?
Toplam 13
Yorum
HAKEM Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek fenerli, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan da Beşiktaşlı.Hiçbiri GS lehine maç yönetmez.
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Ozan Tufan'ın sırrı! Islıktan, alkışa...
Toplam 7
Yorum
engin galatasaray kazanıyo bu takım kume düser diyolar fener kazanıyo yere göğe sıgdıramıyorlar nasıl bir iştir anlamadım anlayan anlatsın
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 7
Yorum
En büyük FENER İyi futbol oynadığını zannettiğiniz ve bu yüzden havalara girip balon gibi olan GS'nin havasını FB söndürecektir
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