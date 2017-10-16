Elazığspor - Samsunspor maçının günü değişti
Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla Elazığspor - Samsunspor maçının günü ve saati değiştirildi.
Saat 15.30'da başlayacak olan mücadeleye Elazığ Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak. Konuya ilişkin olarak Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Fikstür gereği; 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanması gereken Elazığspor - Samsunspor karşılaşması Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun ilgili kararına istinaden 22 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:12
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Bafetimbi Gomis para basıyor!
Toplam 8
Yorum
metinn eleman konu latovic degil adam sezona baslaamdan sakatlik vs linnes tabiki iyi ama konu gomis bence tum takdirler ona derim.
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Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Toplam 7
Yorum
metinn sn terim de zaten ts icin öluyordu 3 buyukler disinda terim teklifleri kabul etmez geceleim.
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Beş aday var
Toplam 40
Yorum
abdullah dizdaroğlu hiç düşünmeden rıza çalımbay derim ama hiç düşünmeden!anadolu çocuğu ve anadolu takımı giresundan sevgiler
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