Bulak: ''Galibiyeti hak ettik''

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, Eskişehirspor'un yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatarak, "Rakibimiz deneyimli bir ekip, Bugün iyi bir sonuç aldık. Oyuncularım gol pozisyonu ürettiler, savunma yaptılar, atak yaptılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Bu bizi mutlu ediyor. Hikayemiz nereye varır buna hep beraber bakacağız." diye konuştu.



ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adana Demirspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti. İyi bir oyun sergileyemediklerini vurgulayan İldiz, "Bugün gerçekten beklenmedik hatalar yaptık. Yenmeyecek golleri yedik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı müdahale ettik ve golü bulduk ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamayınca kaybettik. Takımımıza yakışmayacak hatalar yaptık. Eskişehirspor gibi bir takımın bu hataları yapmaması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.