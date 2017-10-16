 Bulak: ''Galibiyeti hak ettik'' – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Bulak: ''Galibiyeti hak ettik''

    Bulak: ''Galibiyeti hak ettik''

    TFF 1. Lig'in 8. haftasında 'u 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü , galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan , 'un yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatarak, "Rakibimiz deneyimli bir ekip, Bugün iyi bir sonuç aldık. Oyuncularım gol pozisyonu ürettiler, savunma yaptılar, atak yaptılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Bu bizi mutlu ediyor. Hikayemiz nereye varır buna hep beraber bakacağız." diye konuştu.

    ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ
    Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adana Demirspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti. İyi bir oyun sergileyemediklerini vurgulayan İldiz, "Bugün gerçekten beklenmedik hatalar yaptık. Yenmeyecek golleri yedik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı müdahale ettik ve golü bulduk ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamayınca kaybettik. Takımımıza yakışmayacak hatalar yaptık. Eskişehirspor gibi bir takımın bu hataları yapmaması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:24
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