Bulak: ''Galibiyeti hak ettik''
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giray Bulak, Eskişehirspor'un yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatarak, "Rakibimiz deneyimli bir ekip, Bugün iyi bir sonuç aldık. Oyuncularım gol pozisyonu ürettiler, savunma yaptılar, atak yaptılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Bu bizi mutlu ediyor. Hikayemiz nereye varır buna hep beraber bakacağız." diye konuştu.
ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ
Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adana Demirspor karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti. İyi bir oyun sergileyemediklerini vurgulayan İldiz, "Bugün gerçekten beklenmedik hatalar yaptık. Yenmeyecek golleri yedik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı müdahale ettik ve golü bulduk ama istediğimiz oyunu sahaya yansıtamayınca kaybettik. Takımımıza yakışmayacak hatalar yaptık. Eskişehirspor gibi bir takımın bu hataları yapmaması gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:24
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 3
Yorum
ebn ne oldu korktun mu?
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Tamer Tuna aranıyor
Toplam 5
Yorum
BJKLİ tamer hoca çok yakıştı göztepeye umarım dahada başarılı olur bizde ilhan mansızı getirip futbolculara ondaki ruhu kazandırmalıyız
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Ozan'a övgü: Alex'ten sonra...
Toplam 2
Yorum
oktay Şimdi başladı millet "ozan şöyle oynadı böyle oynadı" aslında 90 dakikanın analizini yaparsan golden başka nerede var buyurun bekliyorum ..işte türk sporseveri insanlar böyle kandırıyor çünkü olaylara tek pencereden bakan yanımız var..hafta sonu M.city-Stoke maçını izlerken K.de bruyne diye bir 8 numara izledim..bana andreas mölleri hatırlattı dikine oynayan derin pas atan nerede duracağını iyi bilen tek top oynayan topsuz oyunu beceren adam gerçekten futbolcu..şimdi ozan ı analiz edelim..oda bir 8 numara..dikine oynamayı beceremiyor çok çalım atıyor risk almıyor ince pas atamıyor nerede duracağını bilmiyor topsuz oyunda nerede ise hiç yok..vs vs peki bu adama övgü neden? çünkü taraftar bunları duymak istiyor..oysa bende taraftarım dünkü maçta benim favorum isla neto dur gerisi vasat ve vasatın altında dır...özellikle sezon ortasında h.ali romanın fernandao nun atıfın özellikle rvp nin gitmesi iyi olur..yoksa bu takım arada sırada böyle maç oynayıp orta sıralarda ligi bitirir..
Bulak: ''Galibiyeti hak ettik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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