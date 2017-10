Geçen sezon elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını herkese gösterdiklerini vurgulayan Burak, "Takım olarak mücadele ediyoruz ve bunun neticesinde başarı elde ediyoruz. Geçen sene bu ligde yeniydik ve ilk 7 haftalık süreç sıkıntılı geçmişti. Lige adaptasyon sürecinin ardından teknik direktörlük değişikliğiyle seri yakaladık. Hedefimiz play-off'a kalmaktı ama sonunu iyi getiremedik. Geçen sene eksiklerimizi görerek bu sezona daha iyi hazırlandık." diye konuştu.



"Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz"

Burak Öğür, sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve hemen hemen her şeyin istedikleri gibi gittiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Mental olarak çok iyi durumdayız. Fiziksel anlamda zaten çok iyi bir takımımız var. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvesini sahada aldığımızı düşünüyorum. Umarım bu güzel gidişatımızı devam ettiririz."



"Bayram Bektaş, çok iyi bir teknik direktör''

28 yaşındaki kaleci, teknik direktör Bayram Bektaş ile çıkış yakaladıklarını dile getirdi. Bayram Bektaş'ın geçen sezon Elazığspor'u çalıştırdığını ve birbirlerini tanıdıklarını vurgulayan Burak, "Bayram Bektaş, hem kişilik hem de bilgi bakımından çok iyi bir teknik direktör. Takım olarak bize önemli özellikler kattığını düşünüyoruz. Hepimize eşit mesafede ve adil davranmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Burak, TFF 3. Lig'den beri Ümraniyespor forması giydiğini ve takımda kendisini gibi birkaç ismin daha olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "TFF 1. Lig çok kaliteli ve zor bir lig. Geçen sene ilk hedefimiz ligde kalmaktı. İlk 7 haftada zor ve sıkıntılı bir süreç geçirdik ama toparlamasını bildik. Sonrasında seri galibiyetlerle üst sıralara çıkmayı başardık. Son 6 haftada galibiyet alamadığımız için play-off'un dışında kaldık. Bu sene ise o tecrübesizliğimiz yok."

"Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

Burak Öğür, Ümraniyespor'un küçük bütçelerle kurulmuş, mütevazi bir takım olduğunu belirtti. Her başarının büyük paralarla gelmediğini aktaran Burak, "Büyük camialar, büyük paralar harcıyor. Maalesef sonunda büyük sıkıntılar, borçlar içerisine düşüyorlar. Önemli olan paradan ziyade sahada ne yaptığın." ifadelerini kullandı. Her takımın sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını dile getiren Burak, sözlerini şöyle tamamladı: "Şu an şampiyonluk konuşmak için çok erken. Ligimizde çok kaliteli takımlar var. Takım olarak ligin iyi mücadele eden ekiplerindeniz. İlk yarının sonlarına doğru her şey daha iyi şekillenmeye başlayacaktır.