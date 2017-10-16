 Balıkesirspor, 8 haftada bir ilki yaşadı – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    , 8 haftada bir ilki yaşadı

    Balıkesirspor, 8 haftada bir ilki yaşadı

    TFF 1'inci Lig'de 3 haftalık galibiyet hasretine Gaziantepspor'u 2-0 yenerek son veren , 8 haftada ilk kez kalesini gole kapadı.

    Daha önce oynanan 7 maçta da kalesinde gol gören Balıkesir'de her takımı yenecek güçlerinin olduğunu belirten teknik direktör Can Cangök, "Golü erken bulmanın faydalarını gördük. Şimdi Boluspor deplasmanını da kazanıp seri başlatmak istiyoruz. Rakibimizi geçen sezon dış sahada yenmiştik. Bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayabiliriz" dedi. Can Cangök, takıma yeni adapte olmaya başlayan transferlerden Aissati'nin Gaziantepspor maçındaki performansının da sevindirici olduğunu söyleyip, "Aissati, Hollanda Ligi'nde 6 şampiyonluk görmüş bir oyuncu. 'da her geçen gün biraz daha performansını yükseltiyor. Gaziantep maçında verdiği paslarla hem takımı dinlendirdi, hem gol yollarını açtı. Kendisine güveni geldi. Daha da iyi olacağına, Balıkesirspor'a çok şeyler katacağına inanıyorum" diye konuştu.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:47
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