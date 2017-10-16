Balıkesirspor, 8 haftada bir ilki yaşadı
TFF 1'inci Lig'de 3 haftalık galibiyet hasretine Gaziantepspor'u 2-0 yenerek son veren Balıkesirspor, 8 haftada ilk kez kalesini gole kapadı.
Daha önce oynanan 7 maçta da kalesinde gol gören Balıkesir'de her takımı yenecek güçlerinin olduğunu belirten teknik direktör Can Cangök, "Golü erken bulmanın faydalarını gördük. Şimdi Boluspor deplasmanını da kazanıp seri başlatmak istiyoruz. Rakibimizi geçen sezon dış sahada yenmiştik. Bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayabiliriz" dedi. Can Cangök, takıma yeni adapte olmaya başlayan transferlerden Aissati'nin Gaziantepspor maçındaki performansının da sevindirici olduğunu söyleyip, "Aissati, Hollanda Ligi'nde 6 şampiyonluk görmüş bir oyuncu. Balıkesirspor'da her geçen gün biraz daha performansını yükseltiyor. Gaziantep maçında verdiği paslarla hem takımı dinlendirdi, hem gol yollarını açtı. Kendisine güveni geldi. Daha da iyi olacağına, Balıkesirspor'a çok şeyler katacağına inanıyorum" diye konuştu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:47
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 22
Yorum
Ekrem UZUN Yıllardır söylüyordum, bu gizli Fenerli Ersun ile bu iş gitmez. Bu adam bugüne kadar sahaya hiç bir zaman doğru 11 ile çıkmadı.
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 1
Yorum
memoli Banko GS kazanır FB nin %1 sansı yok
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 11
Yorum
arsen l. İlk yarı bitmeden BJK Başakşehir ve Akhisar dan biri lider olur.
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