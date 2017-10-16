Ankaragücü fırtınası: 4'te 4!
TFF 1. Lig'de çıkışa geçen Ankaragücü, 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği Boluspor'u Umut Nayir'in golleriyle mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirveye yaklaştı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Onur Karabaş yönetti.
Bu sonucun ardından son 4 maçından da galibiyetle ayrılan Ankaragücü puanını 14'e yükseltirken, Boluspor ise 8 puanda kaldı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:45
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‘O kalibrede değiliz’
Toplam 2
Yorum
HAGİ10 MAÇTAN ÖNCE ÖYLE DEMİYODUNUZ AMA. ATIP TUTUYODUNUZ
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Konya'da G.Saraylı taraftara saldırı
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ ona buna laf atmayın arkadaşlar her takımın ne yazık ki böyle fanatikleri var hasta ruhlu insanlar bunlar ! ömür boyu men cezası vericeksin!
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Trabzon paramparça
Toplam 4
Yorum
Mehmet Ali ne kadar kollama o kadar başarı. Aziz ''MHK belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir.'' dedi 6 ay ceza aldı. bu açıklamadan sonra TFF TS yi kollamaya aldı Ersun değil Hamza tribüne gönderildi TS BJK derbisine kadar o derbide yorumculara göre 2 takım türkiyenin eniyi top oynayan 2 takımıydı. TS 2 yarının ençok puan toplayan takımıydı. BJK maçıyla kollama bitti yoksa TS BJK GS FB yi yakalama ihtimali olabilirdi. işte sonrası malum.
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