Ümraniye dağ gibi

Ümraniyespor, karşılıklı 2 penaltının atıldığı maçta 90. dakikada güldü. Evinde bu sezon oynadığı dört karşılaşmayı da kazanan kırmızı-beyazlı takım, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

PTT 1. Lig'de liderlik koltuğu el değiştirdi. Sezonunu iki iddialı takımı Ümraniye ve Elazığ, Ümraniye İlçe Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk gol ev sahibi ekipten geldi. 29'da kazanılan penaltıyı İbrahim Akdağ gole çevirdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Elazığspor ise 47'de Tom'un penaltısıyla durumu eşitledi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin böyle biteceği düşünülürken, 90'da bir kez daha sahneye çıkan Akdağ, Ümraniye'ye 3 puanı ve maç fazlasıyla liderliği getiren golü attı: 2-1.



Bu skorun ardından puanını 17'ye yükselten İstanbul ekibi, hem liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etti hem de evinde oynadığı 4. maçı da kazanma başarısı gösterdi. Elazığ ise bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı.



