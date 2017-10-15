Ümraniye dağ gibi
Ümraniyespor, karşılıklı 2 penaltının atıldığı maçta 90. dakikada güldü. Evinde bu sezon oynadığı dört karşılaşmayı da kazanan kırmızı-beyazlı takım, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan Elazığspor ise 47'de Tom'un penaltısıyla durumu eşitledi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin böyle biteceği düşünülürken, 90'da bir kez daha sahneye çıkan Akdağ, Ümraniye'ye 3 puanı ve maç fazlasıyla liderliği getiren golü attı: 2-1.
Bu skorun ardından puanını 17'ye yükselten İstanbul ekibi, hem liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etti hem de evinde oynadığı 4. maçı da kazanma başarısı gösterdi. Elazığ ise bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:44
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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