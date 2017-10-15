 Karadeniz derbisinde kazanan yok! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Karadeniz derbisinde kazanan yok!

    Karadeniz derbisinde kazanan yok!

    TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde ile 1-1 berabere kaldı.

    TFF 1. Lig'de teknik direktör değişikliğine giden iki Karadeniz ekibi ile kozlarını paylaştı, Ayite'nin penaltı kaçırdığı mücadele karşılıklı goller sonucu 1-1'lik eşitlikle tamamlandı

    Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 14'e, Samsunspor ise 9'a yükseltti.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:09
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