Karadeniz derbisinde kazanan yok!
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de teknik direktör değişikliğine giden iki Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaştı, Ayite'nin penaltı kaçırdığı mücadele karşılıklı goller sonucu 1-1'lik eşitlikle tamamlandı
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 14'e, Samsunspor ise 9'a yükseltti.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:09
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Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 6
Yorum
GS li Bizi bekleyen en büyük tehlike FB değil HAKEM!!! BJK maçındaki gibi hakemi de yanlarına alacak bu camia alışmış bir kere.
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Devre arasında yollar ayrılabilir
Toplam 13
Yorum
ÇARSI KAÇ MAÇ OYNADI 90 DK? Cenk'i kesmesi su an zor ama Cenk gidince cok fadali olur. 10 numara TAKIM OYUNU OYNUYOR ve gayet iyi. RAHAT BIRAKIN
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Rakip aranıyor!
Toplam 7
Yorum
GS FUN DAHA GS CİDDİ RAKİPLERLE OYNAMADI MASALINA DEVAM MI? YOKSA HAFTAYA FB Yİ YENİNCE TAMAM MI?
Karadeniz derbisinde kazanan yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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