Giresun’a Gazi darbesi

Gazişehir Gaziantepspor deplasmanında iki puan bırakan lider, koltuğu kaybetti. Karşılıklı goller; Del Valle ve Çağlar’dan geldi

LİDER Giresunspor, koltuğu Gaziantep'te bıraktı... 8. hafta mücadelesinde Gazişehir'e konuk olan Karadeniz ekibi, Yonathan Del Valle'nin golüne engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı. İkinci yarının hemen başında Çağlar Birinci ile skora denge getiren Giresunspor, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca liderliği kaybetti. Giresunspor önümüzdeki hafta Manisaspor'u ağırlaycak. Gazişehir ise, yeni lider; Ümraniye'ye misafir olacak.