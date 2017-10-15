 Giresun’a Gazi darbesi – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Giresun’a Gazi darbesi

    Giresun’a Gazi darbesi

    Gazişehir Gaziantepspor deplasmanında iki puan bırakan lider, koltuğu kaybetti. Karşılıklı goller; Del Valle ve Çağlar’dan geldi

    LİDER Giresunspor, koltuğu Gaziantep'te bıraktı... 8. hafta mücadelesinde Gazişehir'e konuk olan Karadeniz ekibi, Yonathan Del Valle'nin golüne engel olamayınca ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı. İkinci yarının hemen başında Çağlar Birinci ile skora denge getiren Giresunspor, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca liderliği kaybetti. Giresunspor önümüzdeki hafta Manisaspor'u ağırlaycak. Gazişehir ise, yeni lider; Ümraniye'ye misafir olacak.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:45
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