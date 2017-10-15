Bal-Kes’te hasret bitti
'Çıkışa geçeceğiz'
Galibiyetin ardından mutlu olduğunu belirten Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök, "Üç haftadır oynadığımız futbolun karşılığını alamıyorduk. Oyuncularım bugün de iyi mücadele etti. Bu zaferle çıkışa geçeceğiz, Süper Lig yarışında biz de varız" diye konuştu.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:45
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
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