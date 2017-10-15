Bal-Kes’te hasret bitti

TFF 1. Lig'de 8. hafta mücadelesinde Balıkesirspor, evinde ağırladığı Gaziantepspor'u 2-0 devirdi. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin golleri 13'te Abdülkadir, 33'te Otoo'dan gelirken, ev sahibi ekipte 58'de kırmızı kart gören Uğur takımını 10 kişi bıraktı. Balıkesir bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 9'a yükseltti. Zor günler geçiren Gaziantepspor ise 4 puanda kalarak ligin dibinden kurtulmayı başaramadı.



'Çıkışa geçeceğiz'

Galibiyetin ardından mutlu olduğunu belirten Balıkesir Teknik Direktörü Can Cangök, "Üç haftadır oynadığımız futbolun karşılığını alamıyorduk. Oyuncularım bugün de iyi mücadele etti. Bu zaferle çıkışa geçeceğiz, Süper Lig yarışında biz de varız" diye konuştu.