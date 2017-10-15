 Ankaragücü fırtınası! – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    fırtınası!

    <a href="/index/ankaragucu?id=ceb0447c-36f5-40e3-901e-98760ca06dfd" class="" rel="tag">Ankaragücü</a> fırtınası!

    TFF 1. Lig'de çıkışa geçen , 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği 'u Umut Nayir'in golleriyle mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirveye yaklaştı.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Onur Karabaş yönetti.

    Bu sonucun ardından son 4 maçından da galibiyetle ayrılan puanını 14'e yükseltirken, ise 8 puanda kaldı.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:12
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