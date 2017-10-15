Ankaragücü fırtınası!
TFF 1. Lig'de çıkışa geçen Ankaragücü, 8. hafta mücadelesinde konuk ettiği Boluspor'u Umut Nayir'in golleriyle mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı ve zirveye yaklaştı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Onur Karabaş yönetti.
Bu sonucun ardından son 4 maçından da galibiyetle ayrılan Ankaragücü puanını 14'e yükseltirken, Boluspor ise 8 puanda kaldı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:12
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Kaan Ayhan savaşı
Toplam 1
Yorum
erol usta ve transfer güldürmeyin.ya bjk ya gs alır.daha bu dönem deklere ettiği kaç oyuncuyu gs,fb,bjk ye kaptırdı.
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Crystal Palace'ın Cenk aşkı sürüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar beşiktaş 22 milyona bıraksa bile tosun paşa gitmez...
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Fernando'dan Fenerbahçe sözleri
Toplam 6
Yorum
GS li Bizi bekleyen en büyük tehlike FB değil HAKEM!!! BJK maçındaki gibi hakemi de yanlarına alacak bu camia alışmış bir kere.
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