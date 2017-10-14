Ümraniye son anda kazandı
TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Elazığspor'u konuk eden Ümraniyespor, İbrahim Akdağ ile sonra dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergün Gözütok
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Timur Temeltaş, Cleyton, Vasilogiannis (Dk. 87 Samet Asatekin), Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 70 Emircan Altıntaş)
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Mehmet Yiğit, Onur Güney, Alpaslan Öztürk, Tatos, Bjarnason, Tom (Dk. 80 Emre Öztürk), Ahmet Aras (Dk. 65 Mertan Caner Öztürk), Sarpong (Dk. 46 Berk Yıldız)
Goller: Dk. 29 (Penaltıdan) ve Dk. 90 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 47 Tom (Penaltıdan) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Onur Güney, Dk. 42 Ahmet Aras, Dk. 70 Bjarnason, Dk. 73 Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), Dk. 14 Drole, Dk. 17 Mehmet Sedef, Dk. 31 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:24
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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