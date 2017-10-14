Özköylü memnun

ERZURUMSPOR teknik direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor galibiyetinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "İyi bir takımla oynadık. İyi mücadele ettik. Bu galibiyet bize özgüven katacak. Gelecek maçlarda da iyi sonuçlar almaya başlayacağız" dedi.