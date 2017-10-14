 Özköylü memnun – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    14 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Özköylü memnun

    Özköylü memnun
    ERZURUMSPOR teknik direktörü Osman Özköylü, İstanbulspor galibiyetinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "İyi bir takımla oynadık. İyi mücadele ettik. Bu galibiyet bize özgüven katacak. Gelecek maçlarda da iyi sonuçlar almaya başlayacağız" dedi.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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