Milli ara verimli oldu

RİZE'NİN başarılı sol beki Mehmet Uslu çıkışa geçmek istediklerini belirterek, "Elbette kötü gidişattan hepimiz çok mutsuzuz. Lige verilen arada Samsunspor maçına hazırlandık. Bu ara eksiklerimizi görüp kapatma adına çok verimli oldu" dedi.