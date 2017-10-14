Erzurum nefes aldı

Bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkan mavi-beyazlılar, İstanbulspor’u Hamza Younes’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 devirdi. Dadaşlar böylece 5 haftalık galibiyet hasretine de son verdi

TFF 1. Lig'de 8. haftanın açılış mücadelesinde BB Erzurumspor, İstanbulspor'u ağırladı. Geride kalan 7 haftada turnikelerinin tamamlanmaması nedeniyle taraftarı önüne çıkamayan mavi-beyazlılar, Kazım Karabekir Stadı'nda ilk kez sahne aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve devre golsüz sona erdi.



YOUNES'İN 4. GOLÜ OLDU

Mücadele nin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Erzurum, aradığı golü 55. dakikada Hamza Younes'in penaltıdan kaydettiği golle buldu: 1-0. Üst üste 2. maçında da fileleri havalandıran Yunan forvet, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Erzurum 1-0'lık zaferle, 5 haftalık galibiyet hasretine son vermeyi başardı.



STATTA DADAŞ ŞOV

Kazım Karabekir Stadı'ndaki turnikelerin tamamlanmasının ardından, tribündeki yerini alan Erzurumlu futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına verdiği destekle 1-0'lık galibiyette büyük pay sahibi oldu.