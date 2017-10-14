 Bolu’da hedef 3 puan – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Bolu’da hedef 3 puan

    Bolu’da hedef 3 puan
    Bolu'nun deneyimli oyuncusu İshak Çakmak, "Son 3-4 maçını iyi değerlendiren bir Ankaragücü var. Bizde bunun farkındayız. Milli takım arasında iyi hazırlandık. Ankara'ya üç puan için gidiyoruz umarım iyi bir oyunla üç puanı alırız" diyerek iddiasını ortaya koydu.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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