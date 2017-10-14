Bolu’da hedef 3 puan

Bolu'nun deneyimli oyuncusu İshak Çakmak, "Son 3-4 maçını iyi değerlendiren bir Ankaragücü var. Bizde bunun farkındayız. Milli takım arasında iyi hazırlandık. Ankara'ya üç puan için gidiyoruz umarım iyi bir oyunla üç puanı alırız" diyerek iddiasını ortaya koydu.