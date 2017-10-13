İngiltere'de gündem Altınordu!
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden olan The Guardian, Türkiye'nin altyapı merkezi olarak görülen Altınordu'yu mercek altına aldı.
Birçok gazete ve internet sitesi tarafından özel olarak incelenen Altınordu, son olarak İngiltere'nin The Guardian gazetesine konu oldu. İzmir ekibinin tesisleri ve yaptığı çalışmalar üzerine yapılan araştırmada, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın röportajı da yer aldı.
ÖZKAN: "KULÜP SLOGANIMIZ; İYİ İNSAN, İYİ VATANDAŞ, İYİ FUTBOLCU"
The Guardian'a konuşan Özkan, kulüp sloganlarının, "İyi insan, iyi vatandaş, iyi futbolcu" olduğunu söyledi. The Guardian gazetesi araştırmanın devamında Altınordu'nun genç yıldız adayı Berke Özer üzerinde de durdu.
17 yaşındaki futbolcuya, "Türk Donnarumma" diyen gazete, Özkan'ın şu açıklamasını ekledi: "Biz Berke'nin Avrupa'da forma giymesini istiyoruz. Manchester City bize bir teklif yaptı. Neler olacağını göreceğiz."
Haberde şu ifadeler yer aldı: "Başkan Seyit Mehmet Özkan 2019-20 yılları arasında Süper Lig'e yükselmeyi ve takımının tamamını kendi yetiştirdiği futbolculardan oluşturmayı hedefliyor ve Türk futbolunu tamamen değiştirebilecek düşüncelere sahip. Ayrıca başkanın hedefleri sadece Türkiye ile sınırlı değil. "2023-24 yılları arasında Avrupa'da rekabet edebilecek, yetiştirdiğimiz futbolcuları dünyanın en büyük kulüplerine transfer edecek ve milli takımın kemik kadrosunu oluşturacak bir planın parçalarını yerleştiriyoruz."
Arda Turan'ın milli takımı ve Barcelona ile kötüye giden kariyeri Altınordu'nun çabasını daha dikkate değer kılıyor. Türk futbolu kısa sürede uzun bir yol kat etse de 80 milyonluk nüfusa sahip bir ülke için yetiştirilen oyuncu sayısı yeterli değil. Özkan'ın bunun için düsturu "İyi şahıs, iyi vatandaş ve iyi futbolcu!" Bu sebeple çocukları sadece futbolda değil, bütün olarak eğitmeyi hedefliyor.
Türkiye'den elbette iyi oyuncular çıktı: Tugay Kerimoğlu, Nihat Kahveci ve Arda Turan sadece birkaç örnek. Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin, Hamit Altıntop onlardan bazıları. Ancak bu futbolcular ağırlıklı olarak başka ülkelerde yetişti ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerin hiçbiri Altınordu gibi topyekün bir işe girişmedi. Kulüp, İzmir'in Yeşilyurt, Torbalı, Selçuk ve Kuşadası ilçelerinde muazzam merkezler kurdu ve başlarında uluslar arası seviyede donanımlı antrenörler bulunuyor. Bu merkezlerde futbolculara sosyal medya kullanımı, futbol tarihi, İngilizce, satranç gibi konularda dersler veriliyor. Bu konuda Özkan'ın ilham kaynağı ise Atletic Bilbao.
Bu çalışmalar Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi isimlerle meyvelerini vermiş durumda ve kulübün Hindistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 5 futbolcusu bulunuyor. Berke Özer'e yakın zamanda Manchester United'dan teklif geldi. Kulüp düzenlediği uluslar arası turnuvalar sayesinde Arsenal, Manchester City, Liverpool, Bayern Münih, Roma, Udinese, Villarreal, Barcelona, Atletico Madrid gibi kulüplerle sıkı ilişkiler kurmuş durumda.
"Türkiye halihazırda oyuncu pazarında bir ithalatçıdır, ülkemizi yetenek ihracatçısına dönüştürmek istiyoruz. Türk futbolunun algısını değiştirmek için en yüksek kalitede oyuncular üretmeliyiz. Ülke nüfusunun yüzde 24'ünün yaşları 0-14 arasında değişiyor" diyor Özkan. Altınordu'nun tarihi modern Türkiye Cumhuriyeti kadar eski. İzmir uzun yıllardan beri İstanbul'un gölgesinde kalmış olsa da, projenin amacına ulaşması uzun yıllar alacak olsa da sınırları Türkiye'yi çoktan aşmış durumda. Bu projenin gerçekleşmesi Türk futbolunda devrim olacak!"
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:18
-
Michael Jordan'dan NBA tepkisi
Toplam 4
Yorum
burak anladıysam arap oliiim.
-
Aboubakar’a 50 milyon €
Toplam 11
Yorum
BJK'li Firsatin varken8-10 milyon'u verip alacaktin. simdi aglariz böyle. Bastan belliydi böyle olacagi saf gibi nelere inaniyordunuz ki ?
-
''Basketbola yeni başlamış gibiyim''
Toplam 1
Yorum
seda ooo cok ugrastim senle teknigin iyi tek engelin algin ,bi kocla calis algini actir bak nasil ucuyon inanamican kendine
İngiltere'de gündem Altınordu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.