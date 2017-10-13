Elazığspor'un elektrik krizi çözüldü
Elazığspor'un tesislerinin ve Elazığ Atatürk Stadyumu'nun kesilen elektriği firma ile uzlaşma sağlanınca açıldı.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:30
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“G.Saraylılık; saygı, sevgi ve güvendir”
Toplam 2
Yorum
Aslan G.SARAYLILIK SAYGI SEVGI VE GÜVENDIR DIYORSANIZ LÜTFEN BASKETBOL TAKIMINA 1 YIL DEGISTIRMEYELIM HERYIL KOMPLE OYUNCULAR DEGISTIRILIRMI?
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Messi'ye çılgın teklif!
Toplam 14
Yorum
AC milan Milyonlarca baba ailesi için aylarca çalışıp eve bir kaç yüz tl ile eve dönüyor bu durum da 180 milyon ne Dir? Futbol mu yoksA para mı
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 6
Yorum
NEW_FENERBAHCE volkanın ne suçu var burda? hareketi yapan talisca volkana niye soruşturma açılıyor?!!
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