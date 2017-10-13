Elazığ'da amatör kulüplere malzeme yardımı
Elazığ’daki amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı.
Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Amatör sporlar bireylerin sosyalleşmesini birlik ve beraberliğini sağlamasını, ülke sporuna sporcu yetiştirmesini, sağlık ve en önemlisi milli ve manevi değerlerine bağlı ahlaklı bireyler yetiştirmek gibi bir misyona sahiptir. Bu amaçlar doğrultusunda evinden, çocuklarından, cebindeki paradan ve hafta sonu tatilinden fedakarlık edip kulüplere katkı sağlamak her kurum için elzemdir. Bu katkılar artarak devam ettiği müddetçe fedakar insanların ve yöneticilerin yükü azalacaktır. Bu noktada katkılarını spor kulüplerinden esirgemeyen spor bakanlığına ve valiliğe şükranlarımı arz ediyorum"dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:14
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Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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