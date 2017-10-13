Altınordu için Asistant programı geliştirildi
Altınordu kulübü teknoji ve bilimsel çalışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Passance, kaleci refleks geliştirme aleti, senseball gibi yenilikleri Türkiye'de ilk kez kullanan İzmir kulübü yeni bir performans ölçüm aletini altyapıda uygulamaya geçirdi.
HIT/IT Asistant programınında futbolcunun top kontrolü, teknik, tepki, sürat, çabukluk, koordinasyonu ölçme ve geliştirilmesi amaçlandı.
Yeni programın, hem 6-13 yaş arasındaki futbolcuların eğitim gördüğü Yeşilyurt Sait Altınordu Yerleşkesi, hem de 14-19 yaş aralığındaki yarışmacı elit takımların bulunduğu Metin Oktay Yerleşkesi'nde uygulanması kararlaştırıldı.
Futbolda teknoloji ve yeniliklerin her zaman kullanılması gerektiğini söyleyen Altınordu Futbol Kulübü BaşkanıSeyit Mehmet Özkan, "Türk futbolunun kurtuluşu, gerçek profesyonel futbolcuların yetiştirilmesi gerçeğinde yatıyor. Oyuncuların doğru gelişimi için de her kulübün bu sistemlerle çalışması şart. Çünkü ölçemediğiniz işte başarılı olamazsınız. Bu bizim için ana kuraldır. Biz futbolda geçmişte olduğu gibi her zaman bilimi, teknolojiyi ve yenilikleri takip edip, altyapılarımızda kullanacağız" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:46
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İngiltere'de gündem Altınordu!
Toplam 5
Yorum
Aslan SISIRIN BAKALIM U17'YI BIRKAC AYDA NE HALE GETIRDIK
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Gençlerbirliği - Beşiktaş (CANLI)
Toplam 4
Yorum
thebarbaros gençlerbirliiği bu maçı alır, yarın galatasaray kazanır ve beşiktaş böylece ligin başında lige havlu atar... gençlerbirliği canavar gibi
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Galatasaray'dan 'Özgür Yankaya' tepkisi!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ he canım he 2 yıldır oynadıgınız futbol ortada muslera olmaa aradaki puan farkı 13 değil 33 olurdu sadece boş konuşuyorsun !
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