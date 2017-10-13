Altınordu için Asistant programı gelirştirildi
Altınordu kulübü teknoji ve bilimsel çalışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce Passance, kaleci refleks geliştirme aleti, senseball gibi yenilikleri Türkiye'de ilk kez kullanan İzmir kulübü yeni bir performans ölçüm aletini altyapıda uygulamaya geçirdi.
HIT/IT Asistant programınında futbolcunun top kontrolü, teknik, tepki, sürat, çabukluk, koordinasyonu ölçme ve geliştirilmesi amaçlandı.
Yeni programın, hem 6-13 yaş arasındaki futbolcuların eğitim gördüğü Yeşilyurt Sait Altınordu Yerleşkesi, hem de 14-19 yaş aralığındaki yarışmacı elit takımların bulunduğu Metin Oktay Yerleşkesi'nde uygulanması kararlaştırıldı.
Futbolda teknoloji ve yeniliklerin her zaman kullanılması gerektiğini söyleyen Altınordu Futbol Kulübü BaşkanıSeyit Mehmet Özkan, "Türk futbolunun kurtuluşu, gerçek profesyonel futbolcuların yetiştirilmesi gerçeğinde yatıyor. Oyuncuların doğru gelişimi için de her kulübün bu sistemlerle çalışması şart. Çünkü ölçemediğiniz işte başarılı olamazsınız. Bu bizim için ana kuraldır. Biz futbolda geçmişte olduğu gibi her zaman bilimi, teknolojiyi ve yenilikleri takip edip, altyapılarımızda kullanacağız" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:42
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Talisca ve Volkan Demirel hakkında soruşturma
Toplam 3
Yorum
ne adamsınız ya :D bide 3 puan versinler size işinize gelir dimi :D
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Toplam 58
Yorum
BEN HE HE 20 YILDIR TUZAĞA DÜŞÜYORSUNUZ
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G.Saray'a genç yetenek!
Toplam 18
Yorum
BÖYLE KEKLENECEKSENİZ YAPMAYIN!!! SONRAKİ SATIŞIN YARISI ALTINORDU YA VERİLECEKTİR ! HABER EKSİK YAPILMIŞ BİLEREK Mİ BİLMEYEREK Mİ SİZE KALMIŞ AYRICA YÜZDE 50 NE DEMEK YAAA!
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