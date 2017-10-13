 Adanaspor, İzmir yolcusu – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Adanaspor, İzmir yolcusu

    Adanaspor, İzmir yolcusu

    Adanaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçı için yarın Adana'dan ayrılacak.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşen antrenman saat 15.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.
    Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise orta ve şut çalışan turuncu-beyazlılar kültürfizik hareketleriyle günü tamamlandı.

    Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla İzmir'e gidecek. İzmir'de yapacağı çalışmayla Altınordu maçının hazırlıklarını tamamlayacak olan Adanaspor, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:06
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