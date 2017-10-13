Adana Demirspor öğrencilerle bir araya geldi
TFF 1. Ligde mücadele eden Adana Demirspor’un teknik heyeti ve futbolcuları, lise öğrencileri ile bir araya geldi.
Söyleşi sonrasında öğrenciler ve okul yönetimi Giray Bulak ve İmam Gazali Hıradağı'na çiçek takdim ederken Adana Demirspor Kulübü 2. Başkanı İmam Gazali Hıradağı'da okul yönetimine Adana Demirspor forması hediye etti.
Adana Demirsporlu futbolcular, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Atabey Çiçek, Adil Demirbağ, Mendy, Tambe, Lingane, Joseph, Lalawele ve Antrenör Orhan Kaynak Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Okul girişinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Adana Demirsporlu futbolcular öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi. Adana Demirsporlu futbolcular ziyaret sonrası okul müdürü Özhan Kadir Kaya'ya Adana Demirspor forması hediye etti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:14
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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