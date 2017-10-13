 Adana Demirspor öğrencilerle bir araya geldi – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Adana Demirspor öğrencilerle bir araya geldi

    Adana Demirspor öğrencilerle bir araya geldi

    TFF 1. Ligde mücadele eden Adana Demirspor’un teknik heyeti ve futbolcuları, lise öğrencileri ile bir araya geldi.

    Adana Demirspor 2.Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Teknik Direktör Giray Bulak ve Antrenör Mustafa Pirlo, Yaşar Rukiye Kısacık İmam Hatip Lisesi'nde Kariyer Günleri Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Teknik Direktör Giray Bulak, Türk futbolu ve Adana Demirspor'un son durumu hakkında öğrencilere bilgi aktararak, soruları yanıtladı.

    Söyleşi sonrasında öğrenciler ve okul yönetimi Giray Bulak ve İmam Gazali Hıradağı'na çiçek takdim ederken Adana Demirspor Kulübü 2. Başkanı İmam Gazali Hıradağı'da okul yönetimine Adana Demirspor forması hediye etti.

    Adana Demirsporlu futbolcular, İsmail Şahmalı, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Atabey Çiçek, Adil Demirbağ, Mendy, Tambe, Lingane, Joseph, Lalawele ve Antrenör Orhan Kaynak Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

    Okul girişinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Adana Demirsporlu futbolcular öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi. Adana Demirsporlu futbolcular ziyaret sonrası okul müdürü Özhan Kadir Kaya'ya Adana Demirspor forması hediye etti.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:14
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