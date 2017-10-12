TFF 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, milli maç arasının ardından 1. Lig'de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
14 Ekim Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: Özgüç Türkalp
18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: Abdülkadir Bitigen
15 Ekim Pazar:
13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor: Onur Karabaş
13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Hakan Ceylan
15.30 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay
18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazartesi:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor: Zorbay Küçük
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:09
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Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı
Toplam 78
Yorum
çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Trabzon’da eski dostlar buluşuyor
Toplam 3
Yorum
Ahmet Büyük Akhisarspor TS san üst sıralarda ise Ersun Yanal un gönderdiği futbolcularda hata yokmuş Hata Ersun Hocadaymış,
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 17
Yorum
şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
TFF 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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