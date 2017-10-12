TFF 1. Lig'de 8. hafta yarın başlıyor
TFF 1. Lig'in 8. haftası, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maçlar arasının ardından 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
14 Ekim Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
15 Ekim Pazar:
13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)
18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
16 Ekim Pazartesi:
18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:59
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 4
Yorum
sekizyüzbin bile etmez 800.000 bile vermezler bırak sekiz milyonu. etmez çünkü
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 38
Yorum
neoplan bu kalitede bir futbolcuyu fenerbahçemdegörmek için can atarım. Barcelona deneyimi yeter. Son yılların en büyük transferi olur eğer gelirse.
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 4
Yorum
gsssss kadir İNANIR...
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