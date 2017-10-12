TFF 1. Lig'de 8. hafta yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maçlar arasının ardından 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14 Ekim Cumartesi:

13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)

18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

15 Ekim Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)

13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

16 Ekim Pazartesi:

18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)