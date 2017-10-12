 TFF 1. Lig'de 8. hafta yarın başlıyor – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    'de 8. hafta yarın başlıyor

    TFF 1. Lig'de 8. hafta yarın başlıyor

    'in 8. haftası, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maçlar arasının ardından 1. Lig'de haftanın programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

    14 Ekim Cumartesi:

    13.00 Ümraniyespor-Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)

    15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor (Balıkesir Atatürk)

    18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)

    15 Ekim Pazar:

    13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor (Ankara 19 Mayıs)

    13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

    15.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

    18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

    16 Ekim Pazartesi:

    18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor (Manisa 19 Mayıs)

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:59
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